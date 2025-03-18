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ارتفاع الطماطم والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في السويس (فيديو وصور)

اسعار الخضروات بأسواق
اسعار الخضروات بأسواق السويس

تباينت أسعار  الخضروات  اليوم الثلاثاء بأسواق محافظة السويس مقارنة بالايام الماضية، حيث ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل وأيضا الباذنجان بزيادة 3 جنيه للكيلو.

 وسجل سعر البطاطس 10 جنيهات للكيلو الواحد، كما جاء سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات للكيلو والبصل 10 جنيهات، وايضا ارتفع الفلفل الألوان ليصبح سعره 25 جنيهًا، وجاء ذلك وفق رصد ومتابعة آخر أسعار الخضروات. 

وتنشر فيتو أسعار الخضراوات بأسواق محافظة السويس اليوم الثلاثاء، حيث شهدت الأسواق إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على شراء الخضراوات كالتالي:

البازلاء من 10 إلى 15 جنيها للكيلو

الطماطم من 5 إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد حسب جودتها

البطاطس 10 جنيهات

البصل من 10 جنيهات

الباذنجان الرومي 10 جنيهات

الباذنجان الطويل الأسود 9 جنيهات

الفلفل الرومي البلدي من 15 جنيها 

الفلفل الرومي الالوان 25 جنيهًا 

الفلفل الحامي البلدي 15 جنيهات

الخيار البلدي 15 جنيهات

الكوسة 10 جنيهات 

الكرنب 15 جنيها

الثوم 15 جنيها

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