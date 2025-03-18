الموسيقار نادر العباسي يعلق على دراما رمضان: نفتقر إلى القيم الراقية وتروج للبلطجة والابتذال

خرج الموسيقار نادر العباسي عن صمته، للتعليق على دراما رمضان ٢٠٢٥، وذلك في منشور عبر حسابه علي فيس بوك.

وقال نادر في بداية منشوره:"دراما رمضان بين القيم والابتذال، مع حلول شهر رمضان المبارك كل عام، تتجه أنظار المشاهدين إلى الشاشات لمتابعة الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية التي تُعرض بكثافة خلال هذا الشهر. إلا أنه، وللأسف الشديد، باتت الساحة الدرامية في السنوات الأخيرة تعج بمحتوى يفتقر إلى القيم الراقية، حيث أصبحت موضوعات العنف، والبلطجة، والمخدرات، والانحلال الأخلاقي، والإسفاف اللفظي والشكلي هي الطاغية على معظم المسلسلات. وبالمثل، امتلأت البرامج بمشاهد الإحراج والإهانة للضيوف، وكأن الترفيه لا يكتمل إلا على حساب كرامة الآخرين أو عرض فضائحهم الشخصية"

وتابع:"إن شهر رمضان ليس مجرد موسم درامي، بل هو فرصة سنوية يتقرب فيها المسلمون إلى الله بالصيام والصلاة والتأمل في معاني الرحمة والعطاء. فكيف يُعقل أن يكون المحتوى الإعلامي خلال هذا الشهر مشحونًا بمشاهد تُناقض تمامًا هذه القيم الروحية العظيمة؟ ألا يجدر بنا أن نستغل هذه الفرصة لتقديم أعمال تساهم في رفع الوعي الثقافي والديني والأخلاقي لدى الجمهور بدلًا من تكريس العادات السلبية وتطبيع الانحرافات المجتمعية؟".

وواصل حديثه بقوله:"إعلام هادف أم سباق تجاري؟ لا شك أن صناعة الدراما تعتمد على قواعد السوق والعرض والطلب، لكن المسؤولية لا تقع على صُنّاع المحتوى وحدهم، بل تشمل أيضًا الجهات الرقابية، والمعلنين، والجمهور نفسه. إذا كان الهدف الأساسي هو تحقيق نسب مشاهدة عالية وجذب الإعلانات بأي ثمن، فمن الطبيعي أن تسيطر الأعمال السطحية والمثيرة للجدل. ولكن، ماذا لو كان هناك توجه واضح لصناعة محتوى أكثر نفعًا وجدية؟ لماذا لا يتم تخصيص هذا الشهر لإنتاج أعمال درامية تاريخية، دينية، وأخلاقية تليق بقدسية رمضان؟"

وأضاف العباسي: "رؤية بديلة: دراما هادفة تعكس روح الشهر، إذا كنت مسؤولًا عن المحتوى الرمضاني، لحرصتُ على إنتاج مسلسلات تاريخية تسلط الضوء على الشخصيات الإسلامية العظيمة التي أثّرت في الحضارة، وأعمال درامية تعالج القيم الأخلاقية بأسلوب شيق ومؤثر، إضافةً إلى برامج ثقافية ودينية عصرية تُخاطب مختلف الأجيال. ليس الهدف هو فرض رؤية معينة على الجميع، بل توفير بدائل تعزز الفكر الواعي وتساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا ورقيًا"

وتابع:"إن إنتاج محتوى محترم وقيم في رمضان ليس أمرًا صعبًا، لكنه يحتاج إلى إرادة حقيقية من القائمين على الإعلام، وإلى وعي مجتمعي يدرك أهمية ما يُعرض ويُشاهد. فالمسؤولية مشتركة، والخيار بأيدينا: إما أن نستمر في تقديم محتوى يفرغ رمضان من معانيه الروحية، أو أن نرتقي بالدراما إلى مستوى يليق بهذا الشهر الفضيل".

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