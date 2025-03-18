منهم نجما ريال مدريد وبرشلونة، ليفربول يحدد 3 بدائل تحسبا لرحيل محمد صلاح

باتت أيام النجم المصري محمد صلاح معدودة مع فريقه ليفربول الإنجليزي بعدما اقترب عقده من الانتهاء وسط غموض حول حسم ملف التجديد.

ولم يتوصل ليفربول لاتفاق حتى الآن مع صلاح لتجديد عقده وتأمين بقائه مع الفريق رغم تألقه اللافت هذا الموسم وصدارته ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفًا.

ليفربول يحدد 3 لاعبين لخلافة محمد صلاح

وبدأ الحديث في بعض التقارير الصحفية العالمية حول تخطيط إدارة ليفربول لضم جناح هجومي مميز أصغر سنا لتعويض رحيل محمد صلاح وتأمين عدم استقرار الفريق بعد مغادرة النجم المصري.

ويبقى اسم البرازيلي رودريجو صاحب الـ 24 عامًا أحد أبرز الحلول المطروحة لتعويض رحيل صلاح المحتمل عن صفوف الريدز.

وكان رودريجو هدفا للرحيل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في بداية الموسم الحالي، ولكن ريال مدريد تمسك بخدماته.

ويأمل ليفربول حسم هذه الصفقة من أجل تدعيم هجومه بلاعب موهوب وسريع ولديه طموحات كبيرة بعدما حقق نجاحات رائعة مع ريال مدريد.

وسجل رودريجو هذا الموسم 13 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة خلال 41 مباراة خاضها مع ريال مدريد.

وخاض اللاعب 258 مباراة بشكل إجمالي مع ريال مدريد، وسجل 68 هدفًا وقدم 45 تمريرة حاسمة كما أنه لعب 31 مباراة دولية مع منتخب البرازيل وسجل 7 أهداف.

كما ظهر اسم البرازيلي رافينيا نجم برشلونة الإسباني كأحد المرشحين للانضمام إلى صفوف ليفربول لخلافة صلاح.

وينتهي عقد الجناح البرازيلي الموهوب صاحب الـ 28 عامًا مع برشلونة في صيف 2027.

ويعلم رافينيا أجواء الدوري الإنجليزي جيدا بعدما لعب من قبل بقميص ليدز يونايتد كما أنه يقدم موسما رائعا سجل خلاله 27 هدفا مع برشلونة وقدم 21 تمريرة حاسمة في 42 مباراة.

وخاض اللاعب البرازيلي 149 مباراة مع برشلونة، وسجل 47 هدفا وقدم 46 تمريرة حاسمة كما أنه لعب بقميص منتخب بلاده 31 مباراة وسجل 10 أهداف.

كما لمع النجم السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في الموسم الحالي بتألقه اللافت.

وسجل اللاعب صاحب الـ 25 عامًا 23 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة خلال 33 مباراة مع نيوكاسل هذا الموسم.

ويبقى التعاقد مع إيزاك تحولا كبيرا في خطط ليفربول للاعتماد على مهاجم صريح يجيد استغلال الفرص والتحرك السريع في المساحات بعكس ما يحدث حاليًا بالرهان على سرعات محمد صلاح.

وسجل النجم السويدي 15 هدفًا خلال 50 مباراة دولية مع منتخب السويد كما أنه خاض 100 مباراة بقميص نيوكاسل وسجل 58 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

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