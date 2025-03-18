الثلاثاء 18 مارس 2025
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رياضة

موعد عودة مارسيل كولر للقاهرة

مارسيل كولر،فيتو
مارسيل كولر،فيتو

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

ومن المقرر أن يعود مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، إلى القاهرة غدا الأربعاء بعد الإجازة التي حصل عليها من إدارة الأحمر.

ومن المحدد أن يقود مارسيل كولر مران النادي الأهلي غدا الأربعاء على أن يقود الفريق فنيا أمام إنبي.

موعد مباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة

 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

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