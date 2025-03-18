الثلاثاء 18 مارس 2025
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حوادث

القبض على قائد سيارة بتهمة طمس اللوحة المعدنية بحدائق القبة

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على قائد سيارة لقيامه بطمس اللوحة المعدنية الخلفية للسيارة عن طريق إخفاء أحد الأحرف بمنطقة حدائق القبة.

 

القبض على قائد سيارة طمس اللوحة الخلفية بحدائق القبة

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام قائد سيارة بطمس اللوحة المعدنية الخلفية للسيارة عن طريق إخفاء أحد الأحرف، حال تواجده بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة.

بالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط السيارة وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق.

 

 وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأن السيارة ملك شقيقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

 

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قائد سيارة طمس اللوحة الخلفية بحدائق القبة طمس اللوحة الخلفية بحدائق القبة حدائق القبة مديرية أمن القاهرة

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