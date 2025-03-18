تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات مشاجرة انتهت بإصابة 4 أشخاص في الجيزة

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إصابة 4 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات متفرقة في الجسم نتيجة نشوب مشاجرة بسبب لهو الأطفال بحدائق أكتوبر في محافظة الجيزة.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالجيزة



تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارا من رئيس مباحث حدائق أكتوبر المقدم محمد نجيب، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين، ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 4 أشخاص بجروح في الرأس وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، نتيجة لهو الأطفال، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وقد تم القبض على طرفي المشاجرة، وتولت النيابة التحقيق في الأمر.

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