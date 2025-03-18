الثلاثاء 18 مارس 2025
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رياضة

الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الجونة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يختتم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء تدريباته استعدادا لمواجهة الجونة.

ومن المنتظر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق اليوم عقب المران في إطار الاستعداد  للقاء الجونة المقرر له غدا الأربعاء  في استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة سموحة الأخيرة في دور الثمانية لكأس مصر، تدريبات استشفائية خلال مران أمس الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء الجونة المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.
وفضل الجهاز الفني خوض المجموعة الأساسية تدريبات استشفائية وتأهيلية، دون المشاركة في باقي فقرات المران خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل اللقاء المقبل.

 

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