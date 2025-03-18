الثلاثاء 18 مارس 2025
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حوادث

القبض على طرفي مشاجرة حدائق أكتوبر

مشاجرة
مشاجرة

في لحظة لم تكن في الحسبان، تحولت أجواء البراءة واللهو في منطقة حدائق أكتوبر إلى ساحة معركة، بعدما اندلعت مشاجرة عنيفة بين عائلتين بسبب خلاف بسيط على لعب الأطفال، لم تكن الخلافات الصغيرة لتتصاعد إلى هذا الحد، لكن المفاجأة كانت في تطور الأحداث بشكل درامي، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، وتمكن رجال الأمن من ضبط طرفي المشاجرة.

 

مشاجرة حدائق أكتوبر

تلقى المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين وسوقط مصابين بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

إصابات 4 أشخاص بمشاجرة حدائق أكتوبر

وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة، خاصة في الرأس وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين عائلتين بسبب لهو الأطفال فتطورت الى مشاجرة مما اسفر عن إصابة 4 أشخاص من الطرفين فى مشاجرة حدائق أكتوبر.

 

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، واقتيادهم إلى ديوان القسم، للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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