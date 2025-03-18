زيادة هائلة بجوائز بطل كأس ليبرتادوريس وسودأمريكانا

أعلن رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية، أليخاندرو دومينجيز، أن الفائز ببطولة كأس ليبرتادوريس 2025 سيحصل على جائزة تصل لـ24 مليون دولار.

كما أعلن أيضًا عن زيادة قدرها 500 ألف دولار في الجائزة المالية للفائز بكأس سودأمريكانا، حيث كان البطل قد حصل على 6 ملايين دولار العام الماضي.

وقال دومينجيز، خلال حفل سحب قرعة دور المجموعات في بطولتي كأس ليبرتادوريس وسودأمريكانا، الذي أقيم في مدينة لوكي الباراجوانية: "العام الماضي دفعنا للبطل 23 مليون دولار، وهذا العام سندفع 24 مليونا".

وأضاف "هذا لن يتوقف.. هذا مستمر"، مشيرا إلى أنهم سيرفعون أيضًا قيمة "جائزة بطل سودأمريكانا بـ500 ألف دولار".

بوتافوجو البرازيلي



كان بوتافوجو البرازيلي، الذي توج بطلًا لليبرتادوريس 2024 بعد فوزه على أتلتيكو مينيرو (2-1) في المباراة النهائية التي أقيمت من مباراة واحدة على ملعب مونومنتال في بوينوس آيرس في نوفمبر الماضي، قد حصل على جائزة قدرها 23 مليون دولار.

وقال دومينجيز: "كان نهائي ليبرتادوريس العام الماضي عظيمًا لدرجة أنها كانت المباراة الأعلى أجرًا في العالم".

من جانبه، حصل نادي راسينج كلوب الأرجنتيني، الذي فاز بكأس سودأمريكانا بعد تغلبه على كروزيرو البرازيلي (3-1) في النهائي، لكن هذه المرة في أسونسيون، في نوفمبر 2024، على 6 ملايين دولار كجائزة مالية.

وأضاف الاتحاد في بيان له أن الجوائز المالية الموزعة على الفرق التي شاركت في بطولاتها ارتفع من 211 مليون دولار في 2019 إلى 292 مليون دولار في 2024، وهو رقم تضاف إليه 10 ملايين دولار أخرى تُمنح للأبطال المحليين.

بهذه الطريقة، ارتفعت جوائز كونميبول من 71.2 مليون دولار إلى 303 مليون دولار سنويا بين عامي 2015 و2024، بزيادة قدرها 426%، بحسب بيان اتحاد كونميبول.

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