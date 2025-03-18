الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سيلينا جوميز: كنت أشعر بالإحباط قبل العمل على ألبوم I Said I Love You First

سيلينا جوميز، فيتو
سيلينا جوميز، فيتو

اعترفت النجمة سيلينا جوميز، لمجلة رولينج ستون، بأنها لم تكن تعرف المسار الموسيقي، الذي أرادت اتخاذه قبل العمل على أغنية "I Said I Love You First" مع خطيبها والمنتج الموسيقي، بيني بلانكو.

وقالت سيلينا:"بصراحة، كنتُ أشعر بالإحباط الشديد، والارتباك نوعًا ما بشأن وجهتي الموسيقية التالية..كنا معًا لفترة، وكنتُ أثق به بالطبع.. لم أستطع تحديد أسلوبي الموسيقي.. من المفيد أنه يعرف القليل عن الموسيقى، وقد حدث ذلك تلقائيًا، لدرجة أنني شعرتُ أن هذه العملية مختلفة، عن أي عملية مررتُ بها من قبل".

سيلينا جوميز تكشف عن أغاني ألبومها الجديد I Said I Love You First

كشفت النجمة سيلينا جوميز، أسماء أغاني ألبومها الجديد، ‘I Said I Love You First’، والذي تتعاون فيه مع خطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو.

ومن المقرر أن يحتوي ألبوم سيلينا جوميز، ‘I Said I Love You First’، علي ١٤ أغنية جديدة، وهما:ـ
1. I Said I Love You First 

2. Younger And Hotter Than Me 

3. Call Me When You Break Up 

4. Ojos Tristes 

5. Don’t Wanna Cry 

6. Sunset Blvd 

7. Cowboy 

8. Bluest Flame

 9. How Does It Feel To Be Forgotten 

10. Do You Wanna Be Perfect 

11. You Said You Were Sorry 

12. I Can’t Get Enough 

13. Don’t Take It Personally 

14. Scared Of Loving You

سيلينا جوميز تعلن عن ألبوم جديد بالتعاون مع خطيبها

يذكر أن الفنانة الأمريكية سيلينا جوميز، اعلنت مؤخرا عن إطلاق ألبوم جديد، بعد عدة سنوات، من الانقطاع عن عالم الموسيقى.

وكشفت سيلينا جوميز، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تعمل على إطلاق ألبوم جديد، بالتعاون مع خطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، وسيحمل الألبوم الجديد، عنوان  "‘I Said I Love You First’.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيلينا جوميز اعتزال سيلينا جوميز البوم سيلينا جوميز اغنية سيلينا جوميز

مواد متعلقة

استضافة سيلينا جوميز وبيني بلانكو ببرنامج "The Tonight Show with Jimmy Fallon"

سيلينا جوميز تحتفل بعيد ميلاد خطيبها بيني بلانكو (صور)

الأكثر قراءة

أثار الجدل حيًّا وميتًا، هل تراجع الحويني عن فتاويه أم أعاد تفسيرها؟

رواتب تصل إلى 8 آلاف ريال.. فتح باب التقديم على فرص عمل في المجالات الهندسية بالسعودية

انكسار الموجة الحارة وتحذير من الأرصاد

أبرزها الزيت والسكر، التموين تكشف عن السلع المقرر صرفها على البطاقات كدعم إضافي

نار الحرب تشتعل بالشرق الأوسط، جنرال أمريكي يكشف تحرك 3 حاملات طائرات إلى إيران

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض الخيار والفلفل والبصل يستعيد عرشه

استشهاد رئيس وزراء حكومة حماس في غارة إسرائيلية

منوعات

المزيد

الصين تنجح في زرع كلية خنزير معدلة وراثيًّا في إنسان

انفصال مركبة دراجون على المحطة الدولية حاملة رائدي فضاء أمريكيين عالقين ورائدًا روسيًّا (فيديو)

بينهم مغنٍ وعازف جيتار شهير، مصرع 12 شخصا وإنقاذ 5 آخرين بتحطم طائرة ركاب في هندوراس

39 عاما، وفاة مصارع محترف شهير على الحلبة بشكل مفاجئ

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار السكر اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الإثنين

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 17- 03- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية كعك العيد في المنام وعلاقتها بتحقيق أهداف طال انتظارها

ما حكم الشماتة في الموت وعواقبها؟ الإفتاء توضح

حدث في 18 رمضان سنة 40هـ، مبايعة الإمام الحسن بالخلافة بعد استشهاد علي بن أبي طالب

المزيد
الجريدة الرسمية