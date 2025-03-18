النيابة تطلب تقرير المرور حول حادث طريق السويس وتصرح بدفن جثث الضحايا

أمرت نيابة مدينة نصر بتشكيل لجنة من المرور لمعاينة مكان حادث اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين بطريق السويس اتجاه مدينة نصر لبيان الأسباب وصرحت بدفن جثث المتوفين وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى طريق السويس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتولى رجال المرور رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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