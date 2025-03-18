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حوادث

29 مارس موعد محاكمة عاطل متهم بإصابة جاره بعاهة مستديمة في عين شمس

حبس متهم
حبس متهم

حددت  نيابة عين شمس 29 مارس الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بالتعدي بالضرب على جاره، وإصابته بعاهة مستديمة بدائرة القسم. 

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم م. م "25 سنة " عاطل بدائرة قسم شرطة عين شمس ضرب المجني عليه أحمد. ع 20 سنة بغير سبق إصرار وترصد، واستخدم في ذلك سلاحا أبيض عبارة عن مفك فأحدث بالأخير الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي تمثلت في إعاقة تعتبر عاهة مستديمة قدرت نسبتها بنحو 5 %.


وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "مفك"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية، على النحو المبين بالتحقيقات.

كانت تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من الاهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط احدهما مصابا، علي الفور انتقلت قوة امنية الي مكان البلاغ.

وبالفحص تبين تعدي المتهم علي جاره بسبب خلافات بينهما، وعقب تقنين الاجراءات تم القبض علي المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة عين شمس قسم شرطة عين شمس النيابة العامة مديرية أمن القاهرة

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