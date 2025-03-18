الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

أشخاص تسرى عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعى الجديد

الدعم النقدي، فيتو
الدعم النقدي، فيتو

قانون الضمان الإجتماعى، حدد قانون الضمان الإجتماعى الجديد الأشخاص الذين تسرى عليهم أحكام هذا القانون.


وحسب المادة (2)،  تسرى أحكام هذا القانون على كل مصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة.

كما تسرى أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى، فى تلك الدول بالمثل.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التى تقدرها الدولة.

 

الدعم النقدي المشروط وغير المشروط 


وحدد قانون الضمان الاجتماعى الدعم النقدى المشروط (تكافل) وهو مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى ليس لديها أبناء أو لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة، أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، على أن تصرف هذه المساعدات بحد أقصى لاثنان من الأبناء في الأسرة الواحدة أيهما أقل عددًا.

 

أما الدعم النقدى غير المشروط (كرامة): مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء.

 

قانون الضمان الاجتماعى الجديد

 

وكشف قانون الضمان الاجتماعى الجديد عن الحالات المستحقة لصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) وفقا لهذا القانون ووفقا للمادة (٨)يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:

 

- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

 

2- الأسرة المعالة.

 

3- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

 

4- أسرة المجند.

 

5- الأسرة الفقيرة من غير المذكورة في البنود السابقة.

 

ووفقا للمادة (4) يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.

 

طلب الحصول على الدعم النقدي

ووفق المادة (13): في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:

 

1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.

 

2- المريض بمرض مزمن شديد.

 

3- المسن.

 

4- الأيتام.

 

5- المرأة المعيلة.

 

6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.

 

7- المرأة غير المعيلة.

 

8- الأنثى غير المتزوجة.

 

9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.

 

10- الأسرة مهجورة العائل.

 

11- أسرة المجند.

 

12- أبناء الرعاية اللاحقة.

 

13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

 

14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.

 

15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.

وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التأمين الإجتماعى الحالات المستحقة الدعم النقدي غير المشروط الدعم النقدي المشروط الدعم النقدي الضمان الاجتماعى

الأكثر قراءة

أثار الجدل حيًّا وميتًا، هل تراجع الحويني عن فتاويه أم أعاد تفسيرها؟

رواتب تصل إلى 8 آلاف ريال.. فتح باب التقديم على فرص عمل في المجالات الهندسية بالسعودية

انكسار الموجة الحارة وتحذير من الأرصاد

أبرزها الزيت والسكر، التموين تكشف عن السلع المقرر صرفها على البطاقات كدعم إضافي

نار الحرب تشتعل بالشرق الأوسط، جنرال أمريكي يكشف تحرك 3 حاملات طائرات إلى إيران

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض الخيار والفلفل والبصل يستعيد عرشه

استشهاد رئيس وزراء حكومة حماس في غارة إسرائيلية

منوعات

المزيد

الصين تنجح في زرع كلية خنزير معدلة وراثيًّا في إنسان

انفصال مركبة دراجون على المحطة الدولية حاملة رائدي فضاء أمريكيين عالقين ورائدًا روسيًّا (فيديو)

بينهم مغنٍ وعازف جيتار شهير، مصرع 12 شخصا وإنقاذ 5 آخرين بتحطم طائرة ركاب في هندوراس

39 عاما، وفاة مصارع محترف شهير على الحلبة بشكل مفاجئ

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار السكر اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الإثنين

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 17- 03- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية كعك العيد في المنام وعلاقتها بتحقيق أهداف طال انتظارها

ما حكم الشماتة في الموت وعواقبها؟ الإفتاء توضح

حدث في 18 رمضان سنة 40هـ، مبايعة الإمام الحسن بالخلافة بعد استشهاد علي بن أبي طالب

المزيد
الجريدة الرسمية