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رياضة

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بسبب معلول

على معلول
على معلول

قال مصدر داخل الأهلي: إن التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيتواجد ضمن قائمة مباراة إنبي الخميس القادم بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية وإعلان جاهزيته للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة كأس عاصمة مصر. 

وتأتي عودة معلول المرتقبة إلى قائمة الأهلي بعد غياب استمر مايقرب من 300 يوم منذ مشاركته الأخيرة أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

هذا ويعقد سامي قمصان مدرب الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة إنبي الخميس القادم والتي يتولى فيها قمصان قيادة الفريق فنيا في ظل غياب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي يقضي أجازته الخاصة حاليا في سويسرا. 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة انبي المقرر لها الخميس القادم ضمن منافسات كأس عاصمة مصر. 

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

موعد مباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة

 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر

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