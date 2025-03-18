عايزين 25 ألف جنيه، مواطن يستغيث بمحافظ المنوفية لدفن طفلته بعد حجزها بمستشفى تعليمي منذ 5 أيام

استغاث مواطن يدعى وائل عيد صقر، مقيم بقرية كفر فيشا التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية باللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ الإقليم، إثر رفض مستشفى شبين الكوم التعليمي خروج جثمان ابنته إلا بعد دفع مبلغ قيمته 25000 جنيه مستحقات حجزها بالحضانة على الرغم من وفاتها الخميس الماضي الموافق 13 من مارس الجاري بعد ولادتها بالمستشفى ووضعها بالحضانة، مؤكدا عدم استطاعته دفع المبلغ المطلوب.

مواطن يستغيث بمحافظ المنوفية

وجاء نص الاستغاثة كالآتي:

وجاء في استغاثة المواطن للمحافظ: “أرجو من سيادتكم الموافقة على تسليمي جثمان ابنتي المتوفاة إلى رحمة الله تعالى هايدي وائل عبد الغفار صقر والمودعة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبين الكوم التعليمي، حيث إن زوجتي هناء عبد الرحمن عبد الفتاح أبو موسى وضعت بالمستشفى وتم وضع الطفلة بالحضانة ثم توفيت إلى رحمه الله علما بأن المستشفى رفضت تسليمي الجثة لدفع مبلغ 25 ألف جنيه علما بأنني لا أستطيع دفع هذا المبلغ وأرغب في دفن جثمان ابنتي المتوفاة من الخميس الماضي ٢٠٢٥/٣/١٣”.



وفي ذات السياق، قال والد وائل صقر صاحب الاستغاثة في تصريحات خاصة لـ "فيتو": “زوجتي دخلت المستشفى يوم 12 من فبراير الماضي وأنجبت يوم 13 من فبراير الماضي، وبعد إنجابها تم وضع الطفلة بحضانة المستشفى حاولت القيام بعمل قرار على نفقة الدولة ولكن أصيبت زوجتي بجلطة في المخ”.

وتابع: "انشغلت مع زوجتي عن استكمال باقي أوراق العلاج على نفقة الدولة، ولكن توفيت ابنتي "هايدي" يوم الخميس الماضي الموافق 13 من مارس الجاري، وتم وضعها بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى وتم رفض تسليمها لي إلا بعد دفع مبلغ 25 ألف جنيه ولأنه ليس بحوزتي المبلغ قمت بالتواصل مع أحد المسؤولين بالمستشفى وعرضت عليه كافة الضمانات اللازمة لأخذ جثمان ابنتي ودفنها لأن "إكرام الميت دفنه" ولكنه رفض مؤكد ضرورة دفع المبلغ لاستلام الجثمان، لذلك أطالب بضرورة الاستماع لي وإعطائي جثمان ابنتي لدفنها".

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