تفاصيل جريمة مقتل الطفلة جنى ببني سويف

أمرت النيابة العامة بمحافظة بني سويف بحبس المتهم بقتل ابنة أخيه، التي قام بخنقها ووضعها في جوال بمصرف مائى بنطاق دائرة مركز شرطة ناصر بمحافظة بني سويف، على ذمة التحقيقات التي تجري بمعرفة النيابة العامة.

وكانت مباحث قسم شرطة ناصر بمحافظة بني سويف برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث القسم ومعاونيه تحت إشراف اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي، تمكنت من كشف لغز مقتل طفلة عثر على جثتها بداخل مصرف مائى بقرية الرياض التابعة لمركز ومدينة ناصر بعد تغيبها عن المنزل لمدة 3 أيام.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما عثر أهالى قرية الرياض التابعة لمركز ومدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف على جثة طفلة صغيرة بداخل احدى المصارف المائية، وسط حالة من الغموض حول الواقعة وأسبابها.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بالعثور على جثة طفلة صغيرة بداخل إحدى المصارف المائية التابعة لقرية الرياض التابعة لمركز ومدينة ناصر شمال المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى أقرب مستشفى لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين أن الجثة تعود إلى طفلة صغيرة تدعى «جني غانم» تبلغ من العمر 8 سنوات، كان قد التبليغ بغيابها عن منزلها من الجمعة الماضية، وسط حالة من الغموض حول الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأسبابها، واستدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليها، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لتصاريح الدفن، وتسليم الجثة إلى ذويها.

وقد تم تشكيل فريق بحث متخصص من ضباط المباحث برئاسة اللواء محمد الخولي، مدير البحث الجنائى عن الطفلة المفقودة.

وأسفرت التحريات برئاسة المقدم أحمد طرفاية ان الطفلة اختطفت على يد عمها الشقيق، الذي يعاني من ظروف مالية صعبة حيث قام بخنق الطفلة وبإخفائها داخل جوال وألقى بها في ترعة مجاورة لموقع سكنهم في قرية الرياض وسرق قرطها الذهبى الذى كانت ترتديه وبعد جهود حثيثة من رجال الأمن، تم العثور على الطفلة في المياه داخل الشوال وتبين ان الطفلة لها شقيقة تؤام فى المنزل.

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