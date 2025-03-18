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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، تطوير سيناريو شباب امرأة على الطريقة الحديثة، ومفاجأة في دور شفاعات وإمام

غادة عبدالرازق
غادة عبدالرازق

عرضت الحلقات الأولى من مسلسل شباب امرأة الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق، وتم العمل على السيناريو وتطويريه، حيث تم إدخال بعض العناصر والشخصيات الجديدة في العمل.

 

فتم إدخال عنصر الهاتف المحمول والانترنت في العمل الدرامي، ليكن متماشيا مع الوقت الحالي، بخلاف العمل السينمائي الذي قدم من قبل وكان أبطاله تحيه كاريوكا وشكري سرحان.

 

كما تم إضافة  بعض الشخصيات الجديدة في العمل، ليتم الاختلاف بينه وبين العمل السينمائي، وكذالك الأحداث التي سيتم تناولها خلال الحلقات القادمة.


أحداث الحلقة الاولي من مسلسل شباب امرأة


بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل شباب امرأة للفنانة غادة عبد الرازق، بظهور الفنان محمد محمود في شخصية عم حسبو، وهو محب لشفاعات التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق.

ويلعب الفنان عمرو وهبة شخصية سيد الذي يحب أحدي فتيات الحارة، ويرسل جواب ورد مع شقيقتها الطالبة في كلية هندسة.


وتظهر الفنانة غادة عبد الرازق في شخصية شافعات التي قدمتها من قبل الفنانة تحيه كاريوكا في عمل سينمائى، وتعمل معها منار "جورى بكر".

ويذهب الفنان طارق النهري في شخصية المعلم مدبولي، ويدخل في مشادة مع شفاعات بسبب أحد العمال الذي تركه وفضل العمل معه، ويفجاها مدبولي ويطلب يدها للزواج.

بينهما يظهر أمام "يوسف عمر، وهي الشخصية التي قدمها الفنان الراحل شكري سرحان في العمل السينمائي من قبل، داخل قرية في الأرياف قبل النزول للقاهرة،  وتظهر معه والدته التي تلعب دورها الفنانة لبنى ونس، التي تؤكد. عليه أن يأخذ باله من شغله وعمله وأن لا ينظر إلي بنات مصر.


ويظهر الفنان حسن أبو الروس في شخصية صديق الدكتورة إمام ويلعب شخصية "عجوة" وهو الذي يأتي له بغرفة فوق السطوح بمنزل شفاعات.


ويذهب إمام للقاهرة مع صديقة عجوة، ويحاول أن يجد مكان يسكن فيه، ولكن لا يجد ويظل يبحث هو وصديقه  إلي أن يتم وصولهم لعم حسبو الذي يقوم بإيجار غرفة شفاعات للدكتور إمام بدون علم شافعات.

 

 

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غادة عبدالرازق شباب امرأة مسلسل شباب امرأة الحلقة الثالثة من مسلسل شباب امرأة يوسف عمر

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