حكام مباراتي اليوم في كأس عاصمة مصر

أعلنت لجنة الحكام، عن طاقمي حكام مباراتي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية (كأس عاصمة مصر).

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سامي قمصان يقود الأهلي أمام إنبي

تسلم سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقريرا فنيا شاملا عن فريق إنبي استعداد للمواجهة المقرر أن تجمع بين الفريقين الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويقود سامي قمصان الأهلي أمام إنبي الخميس المقبل، وذلك بسبب غياب مارسيل كولر مدرب الفريق لسفره إلى سويسرا لقضاء فترة إجازته.

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