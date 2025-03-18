الثلاثاء 18 مارس 2025
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رياضة

موعد مباراتي اليوم في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

فريق البنك الأهلي،
فريق البنك الأهلي، فيتو

تقام مساء اليوم الثلاثاء، مباراتان في الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية (كأس عاصمة مصر).

 

كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة المصرية سابقا) 

البنك الأهلي مع غزل المحلة 9.30 مساء - أون سبورتس 1 

سموحة مع بتروجت 9.30 مساء - أون سبورتس 2 

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كأس الرابطة المصرية كأس عاصمة مصر البنك الاهلي غزل المحلة بتروجت سموحة

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