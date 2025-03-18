وتقابل حبيب الحلقة 17، نيكول سابا تعود لفيلا أبو العزم ومفاجأة صادمة في انتظارها

م سلسلات رمضان 2025 ، تصاعدت أحداث مسلسل وتقابل حبيب في الحلقة 17 بعد أن قلبت نيكول سابا الطاولة على خالد سليم وأسرته بعد اكتشاف خيانتها.



وتقابل حبيب الحلقة 17



وشهدت الحلقة حديث نيكول سابا "رقية" مع أحد الأشخاص بالخارج وبالتحديد في روما، ويتواجد خالد عند "رقية" في محاولة منه لمعرفة ماذا يحدث وألمح خلال حديثه معها أنها الحب الوحيد في حياته لتطالبه رقية بغلق الموضوع تماما بينما يحذر خالد من معرفة يوسف بتواجد رقية بروما.



تنهر "رقية" اختها "كاريمان" حين تقول لها إنها سمعت حديثها مع خالد وأنها خائفة من طبيعة عملها وخوفها من أن تكون أعمال غير مشروعة وتقول لها إنها تعرف ما تفعل.



تنتهي الأحداث بعودة رقية إلى فيلا أبو العزم من جديد وأثناء عودتها تتحدث معها إجلال لتقول لها إن هناك مفاجأة تنتظرها وأنها جانبها الصواب بعد قرارها بالعودة في الوقت الذي يذهب فيه يوسف لاستراحة ليل ويحاول فتح الباب وفارس بالداخل.



يذكر أن مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وصلاح عبد الله وأنوشكا ومحمود ياسين جونيور وبسنت شوقي وإنجي كيوان ومنة عرفة وعدد كبير من النجوم والمسلسل تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري ومن إنتاج سينرجي.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 16

عرضت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل “وتقابل حبيب”، وخلالها لم يتحمل يوسف معرفته بخيانة زوجته الثانية، رقية العسكري، فقرر إخبار والدته وعرض عليها الفيديو الذي يثبت خيانتها.

ظهرت علامات الصدمة على والدته، لكنها نصحته بالتحلي بالصبر والتأني قبل اتخاذ أي قرار، إلا أن يوسف لم يستطع الصبر، فواجه رقية بالحقيقة واتهمها بالكذب، قائلًا إنها لم تخبره بشأن رحلتها إلى روما، وقلبت رقية الطاولة عليه واتهمته بأنه كان يراقبها، مؤكدة أنه سيحاسب على ما فعله، ثم غادرت المنزل غاضبة.

في المقابل، وبخته والدته، موضحة أنه كان عليه التريث والتأكد من الأمر قبل المواجهة، على الجانب الآخر، استمع حازم إلى حديث والدته وسخر من محاولتها التدخل لصالح شقيقه الأكبر ومحاولتها إقناعه بتحمل الخيانة من أجل مصالح العائلة.

أما فارس، فقد كان في الجونة برفقة كريمان، وهناك اتصل بليل للاطمئنان عليها، وعند عودته، اجتمع بوالده الذي طلب منه العودة إلى العمل مجددًا، ووافق فارس على جميع شروط والده، وكان أبرزها أن تصبح فرح، شقيقة ليا، مديرة مكتبه، ثم عاد إلى الشركة منتصرًا وهي إلى جواره.

في وقت لاحق، اصطحبت ليل بناتها إلى الملاهي، وحرصت على اصطحاب آدم، ابن فارس، معها، وأثناء اللعب، شعر بالخوف من أول لعبة، فطلب حضور والده، وحضر فارس سريعًا وانضم إليهم، وقضوا وقتًا ممتعًا معًا، حيث بدأت مشاعر الإعجاب تظهر بوضوح بينه وبين ليل.

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