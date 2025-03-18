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رياضة

أحمد عادل: الأندية الشعبية تعاني بسبب ارتفاع قيمة عقود اللاعبين

أحمد عادل، فيتو
أحمد عادل، فيتو

أكد أحمد عادل، نجم النادي الأهلي السابق، أن الأندية الشعبية تعاني بسبب قلة الموارد المالية، وارتفاع قيمة عقود اللاعبين.

الأخطاء التحكيمية في الدوري المصري غريبة 

وقال عادل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": "الأخطاء التحكيمية في الدوري المصري، غريبه، وهناك أخطاء يتم احتسابها في مباريات ولا يتم احتسابها في قرارات أخري، والحكام لا تستعين بالفار".

وتابع: "الأندية الشعبية تعاني، بسبب قلة الموارد المالية، والأندية تضررت بسبب قيمة عقود اللاعبين، ويجب على اتحاد الكرة وضع معيار للعقود، والاتحاد والمصري يسيران بشكل جيد بسبب دعم محمد مصيلحي وكامل أبو علي".

 

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أحمد عادل الأهلي النادي الأهلي الدوري الأندية الشعبية

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