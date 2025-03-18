نجم الأهلي السابق: إمام عاشور وعمر جابر يستحقان التواجد في منتخب مصر

أكد أحمد عادل، نجم النادي الأهلي السابق، أن إمام عاشور وعمر جابر كان يستحقان التواجد في قائمة منتخب مصر، لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

الأهلي يدافع عن حقوقه باللوائح والقوانين

وقال عادل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "الأهلي يدافع عن حقوقه باللوائح والقوانين، وكان يجب خوض مباراة القمة، والأهلي (اتهرس) في النص بسبب غياب التنسيق بين رابطة الأندية واتحاد الكرة".

وتابع: "ليس من العدالة تواجد حكام أجانب في مباراة الزمالك وبيراميدز، ورفض تواجد حكام أجانب في مباراة القمة".

وشدد: "إمام عاشور، كان الأفضل في الدوري المصري، في الفترة الماضية، ويتصدر جدول هدافي الدوري، وكان جدير بالتواجد في المنتخب، بجانب عمر جابر لاعب الزمالك، خاصة وأنه أصبح لاعب مؤثر مع فريقه".

وأكمل:" الجماهير هي الداعم الأول لمنتخب مصر، ومن المهم الالتفاف حول المنتخب، سواء بتواجد حسام حسن أو غيره".

وأردف:" أوجه نصيحة لإمام عاشور، انت تسير بشكل جيد، ولكن عليك الابتعاد عن أي تصريحات ضد الجهاز الفني لمنتخب مصر، وأتمنى أن يكون جهاز الفني يقومه شخصيًا ولا يوجد حسابات شخصية".

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