من المطاحن إلى المجمعات الاستهلاكية.. كيف تتوسع الشركة القابضة في السوق؟.. رفع المخزون الاستراتيجي للسلع وتقليل الاعتماد على الاستيراد بمشاركة القطاع الخاص

نفذت الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور علاء ناجي سلسلة من المشروعات الكبرى خلال الأشهر الستة الماضية، شملت تطوير الصناعات الغذائية، رفع المخزون الاستراتيجي، وتوسيع شبكة التوزيع، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

ونستعرض أبرز الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع:

التوسع في المشروعات الصناعية

أحد المشروعات الرائدة كان تطوير محطة الزيوت بالمكس، حيث أُعيد تأهيلها وفق أحدث النظم على مساحة 50 ألف متر مربع، مع رفع السعة التخزينية إلى 70 ألف طن في المرحلة الأولى. ومن المقرر أن تتضاعف المساحة والسعة التخزينية بعد التوسعة في المرحلة الثانية.



كما شهد القطاع الصناعي إنجازًا نوعيًا بإطلاق مشروع إنتاج تراب التبييض محليًا، وهو مادة تُستخدم في تكرير الزيوت الخام.

ويهدف هذا المشروع إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يوفر العملة الصعبة ويعزز فرص التصدير للأسواق الإقليمية. وقد أثبتت التحاليل المعملية في سويسرا جودة المنتج المصري.

ومن بين المشروعات الأخرى، بدأ العمل في مجمع مصانع الزيوت في مناطق برج العرب، سوهاج، والسادات، إضافة إلى إنشاء مجمع المنظفات بالعامرية على مساحة 20 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 12 ألف طن صابون و120 ألف طن منظفات.

تعزيز الأمن الغذائي والتوسع في الإنتاج

في خطوة لرفع كفاءة الإنتاج، استغلت الشركة القابضة الطاقات الفائضة بالمصانع والمطاحن لإنتاج السلع الأساسية مثل الزيت والدقيق والمكرونة، مما ساهم في تقليل الاعتماد على القطاع الخاص في عمليات التكرير. كما رفعت الشركة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية لضمان توافرها في الأسواق.

وفي إطار التكافل الاجتماعي، تعاقدت الشركة مع عدد من المؤسسات الخيرية، مثل مؤسسة "حياة كريمة" و"بيت الزكاة والصدقات المصري"، لتوفير سلع بقيمة 500 مليون جنيه للأسر الأكثر احتياجًا.



مشروعات المطاحن والمضارب: تطوير وتوسعة

شهد قطاع المطاحن والمضارب تطورات كبيرة، حيث تم الانتهاء من إعادة تأهيل مطاحن أحمس، المحلج، الهرم، والسادات، إضافة إلى إنشاء بناكر جديدة في قوص وإدفو. كما تم تطبيق ميكنة إلكترونية لعمليات الإنتاج، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وتقليل الفاقد.

وعلى صعيد المشروعات الجارية، يتم حاليًا تطوير مطاحن السنانية، جرجا، والمحلة، إلى جانب تحديث صومعتي نفرتيتي وبني مزار، وإنشاء سكة حديدية في الإسماعيلية لتسهيل عمليات النقل والتوزيع.

التحول الرقمي والربط الإلكتروني

ضمن خططها للتطوير التكنولوجي، أطلقت الشركة منظومة ربط البقالين التموينيين رقميًا، حيث تم تطبيق النظام في 13 محافظة بدءًا من أكتوبر 2024، ثم توسع ليشمل الإسكندرية والجيزة لاحقًا. كما طورت الشركة لوحة تحكم رقمية تعرض بيانات المخزون الاستراتيجي لحظيًا، مما يعزز القدرة على اتخاذ قرارات دقيقة بشأن إدارة السلع. .

سوق اليوم الواحد: تجربة ناجحة لضبط الأسعار

أطلقت الشركة القابضة للصناعات الغذائية مبادرة "سوق اليوم الواحد" في 25 محافظة، بإجمالي 243 سوقًا، متجاوزة المستهدف الذي كان 200 سوق فقط. وتهدف المبادرة إلى تحقيق 7 أهداف رئيسية، منها تقليل حلقات التداول الوسيطة، تعزيز دور الشركة القابضة في التسويق المباشر، وضبط الأسعار في الأسواق.

شراكات وتوسعات في قطاع التجزئة

تمضي الشركة في تطوير 1060 منفذًا للبيع، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لإدارة 7 مجمعات استهلاكية جديدة، منها مجمع الإنتاج الإعلامي، كلية البنات، وسوق متكامل في شينزو آبي. كما يجري العمل على مشروعات مولات تجارية في بنها، 6 أكتوبر، وقنا، بهدف زيادة السعات التخزينية وتعزيز الإيرادات.

نظرة مستقبلية: استعادة الريادة في الصناعات الغذائية

تسعى الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى تحقيق أهدافها عبر تطوير المجمعات والمنافذ التجارية، زيادة المخزون الاستراتيجي، وتعزيز التحول الرقمي

كما تركز على مشروعات مستلزمات الإنتاج لتخفيض التكلفة، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتعظيم الاستفادة من العلامات التجارية، مما يرسخ مكانتها كأكبر منظومة لصناعة وتوزيع السلع الغذائية في الشرق الأوسط.

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