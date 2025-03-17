"بائعة الفل"، أحدث دواوين عماد عبد المحسن بالإيطالية

صدرت مؤخرًا الطبعة الثانية من ديوان الشاعر عماد عبد المحسن، بعنوان "بائعة الفل" المترجم إلى اللغة الإيطالية، وذلك عن دار نشر دي فيليتشي المتخصصة في نشر الشعر.

حيث اهتمت مؤخرا مديرة الدار فاليريا دي فيليتشي الشاعرة الإيطالية التى صدر لها العديد من الدواوين، بنشر الشعر العربي، وقد صدر عن الدار ترجمة للشاعر السوري هادي دانيال والشاعرة الليبية سميرة البوزيدي.

ديوان "بائعة الفل" ترجمة الدكتورة نجلاء والي أستاذ الأدب العربي بجامعة تورينو، والتي قامت بترجمة العديد من الأعمال الأدبية من العربية إلى الإيطالية والعكس.

يذكر أن الشاعر عماد عبد المحسن، صدر له من قبل عشرة كتب هي: ديوان "نصف حلم فقط"، المجموعة القصصية "بدلا من ليلى"، قصة للأطفال بعنوان "شوارع صغيرة"، كتاب "حوارات مع صناع الأفلام في الخليج"، كتاب"فتنة الفيسبوك"، ديوان "أختار من جلدي أريكة قاتلي"، ديوان "عنه.. عنها.. عنهما"، ديوان "أمي سقف بيتنا"، كتاب "فرخة القطوطة"، قصة للأطفال بعنوان "أماكن صغيرة".

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