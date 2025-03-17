تعرف على خدمات قسم المناظير بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي في ملوي بالمنيا

أعلنت مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي، الواقعة في جنوب محافظة المنيا، عن تقديم خدمات المناظير الحديثة داخل مرافقها، حيث تُجرى هذه الإجراءات باستخدام أحدث التقنيات تحت إشراف فريق من الاستشاريين المتخصصين في مجال الجهاز الهضمي والكبد.

تعرف على خدمات قسم المناظير بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي في ملوي

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة شيماء إسماعيل مديرة المستشفى، أن الخدمة متاحة من خلال التأمين الصحي ونفقة الدولة، مما يسهل الحصول على الرعاية الصحية لجميع المرضى بتكاليف منخفضة.

أنواع خدمات المناظير المتاحة

وأوضحت الدكتورة شيماء إسماعيل أنواع خدمات المناظير التي تقدمها المستشفى، بدءًا من منظار الجهاز الهضمي العلوي، الذي يُستخدم لتشخيص وعلاج أمراض المريء والمعدة والاثني عشر، مثل القرح والنزيف المعوي.

كما يُتاح أيضًا منظار الجهاز الهضمي السفلي (القولون)، الذي يتيح فحص القولون والمستقيم وتشخيص التهابات القولون والأورام الحميدة.

منظار القنوات المرارية

بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم خدمة منظار القنوات المرارية (ERCP)، الذي يُستخدم لتشخيص مشاكل القنوات المرارية والبنكرياس، بما في ذلك انسداد القنوات وحصوات القنوات الصفراوية.

واختتمت حديثها بالإشارة إلى منظار الأطفال، وهي تقنية متخصصة تُستخدم لفحص الجهاز الهضمي للأطفال، مع توفير مناظير مصممة خصيصًا لضمان الأمان والراحة.

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