الثلاثاء 18 مارس 2025
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صحة ومرأة

5 نصائح للصائم للمحافظة على ترطيب الجسم أثناء الصيام

معهد تيودر بلهارس،
معهد تيودر بلهارس، فيتو

يواصل معهد تيودور بلهارس، نشر نصائح للمواطنين في شهر رمضان خاصة بالتوعية الصحية، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنشر التوعية الصحية خلال شهر رمضان المبارك.

بحث الصائمون عن الطرق الأمثل للحفاظ على صحتهم وتعزيز طاقتهم خلال ساعات الصيام الطويلة. 

وسلطت  نوران العقاد، أخصائي الصحة العامة، عضو وحدة التغذية العلاجية، معهد تيودور بلهارس للأبحاث، الضوء  على أهمية شرب الماء بانتظام خلال ساعات الإفطار، بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث.

 كيف تحافظ على ترطيب جسمك أثناء الصيام


 اشرب الماء بانتظام بين الإفطار والسحور.
وزّع كمية الماء على مدار الوقت بدلًا من تناولها دفعة واحدة.
 تجنب المشروبات الغنية بالكافيين لأنها قد تسبب الجفاف.
ركّز على تناول الفواكه والخضروات الغنية بالمياه.
 يساعد ترطيب الجسم بشكل صحيح على تجنب الشعور بالعطش والجفاف خلال ساعات الصيام، مما يعزز النشاط والحيوية طوال اليوم.

وفي سياق اخر يواصل معهد تيودر بلهارس نشر ارشادات هامة للصائمين خلال شهر رمضان،  وذلك في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنشر التوعية الصحية خلال شهر رمضان المبارك. 

 

معهد تيودر بلهارس يوضح 5 عادات يجب تجنبها خلال شهر رمضان

قدم محمد رفاعي، باحث الجهاز الهضمي والكبد، معهد تيودور بلهارس للأبحاث، قائمة بالعادات الغذائية التي يجب تجنبها خلال رمضان. 

 عادات غذائية يجب تجنبها خلال رمضان:
 

 تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة.
 

 الإكثار من الأطعمة المقلية والمُسكرة.

 التدخين بعد الإفطار مباشرة.

 النوم فورًا بعد تناول الطعام.

 شرب القهوة بكميات كبيرة.

 تؤدي هذه العادات إلى زيادة إفراز أحماض المعدة، مما قد يسبب الشعور بالحموضة وعدم الراحة. لذا، يُنصح باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لتقليل أعراض الحموضة وتحسين الهضم أثناء الصيام.


 

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