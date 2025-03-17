السيسي للمصريين: لما الأمور تقسى علينا نشتغل أكتر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “إن الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن بفضل الله وعمل مؤسسات الدولة وجهود الشعب المصري”.

وشدد السيسي خلال حفل إفطار نظمته القوات المسلحة في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، على أهمية تكثيف العمل والمضي قدما نحو تطوير المجتمع المصري وفق خطط محروسة.

وتابع: "مصر مرت بظروف صعبة خلال العامين الماضيين، كل لما الأمور تقسى علينا نشتغل أكتر ولا يمكن أبدا ربنا سبحانه وتعالي يضيع العمل المخلص الأمين الشريف، لا يمكن يضيع، والمفروض نزود جهدنا أكتر وبكلم نفسي ومؤسسات الدولة وكل الناس".



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