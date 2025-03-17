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رياضة

ثنائي جديد يظهر في معسكر منتخب إسبانيا استعدادا لمواجهة هولندا

منتخب إسبانيا، فيتو
منتخب إسبانيا، فيتو

انطلق منتخب إسبانيا في معسكره الأول في 2025، حيث ظهر دين هويسن الذي استدعي بدلا من المصاب إنييجو مارتينيز، ورؤاول أسينسيو، انتظارا لوصول أليكس جارسيا الذي ينضم للمعسكر بديلا للاعب مارك كاسادو الذي أصيب أيضا، لبدء الاستعدادات لمواجهة هولندا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

 

ثنائي جديد ينضم لمنتخب إسبانيا 

وقال هويسن لدى وصوله أول معسكر لمنتخب إسبانيا بعد تلقيه مكالمة من المدرب لويس دي لا فوينتي ليملأ الفراغ الناتج عن غياب مارتينيز: "استيقظت اليوم في العاشرة صباحا، كي أنضم لمنتخب تحت 21 عاما، فأبلغوني بأنني استدعيت للمنتخب الأول. أشعر بالفخر الشديد".

ويعد قلب دفاع بورنموث الإنجليزي وأسينسيو لاعب ريال مدريد، أبرز الوجوه الجديدة في معسكر (لاروخا)، رغم أن أسينسيو انضم مباشرة للمنتخب الأول دون التدرج أولا في فئة الشباب.

ويعود إلى لا روخا بعد غياب كل من أوناي سيمون وروبن لونورماند وفيران توريس وأليكس جارسيا، والأخير انضم في الساعات الأخيرة بعد تأكد إصابة مارك كاسادو في الركبة.

ويركز المدرب دي لا فوينتي حاليا على الجناح برايان زاراجوزا الذي لم يستطع استكمال مباراة أوساسونا أمس الأحد في الليجا. لذا سيتابع الجهاز الطبي في المنتخب حالة اللاعب قبل أول مران للفريق من أجل اتخاذ قرار حول استمراره أو عودته إلى منزله.

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