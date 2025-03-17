الإثنين 17 مارس 2025
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سياسة

في منشور مقتضب.. نجل الحويني يعلن وفاة والده

وفاة أبواسحاق الحويني
وفاة أبواسحاق الحويني

أعلن حاتم الحويني نجل الداعية السلفي أبوإسحاق الحويني، منذ قليل وفاة والده بعد صراع مع المرض.

وكتب حاتم على حسابه الشخصي على فيسبوك:"إنا لله وإنا إليه راجعون.. مات أبي" 

وفى منشور سابق قبلها بيوم واحد قال نجل الحويني:"يبدأ الوالد ظهر الغد مرحلة جديدة في العلاج؛ نسأل الله أن يكتب له فيها الشفاء والعافية إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

 

يذكر أن أبوإسحاق الحويني يعد أحد القيادات السلفية البارزة فى مصر،  وأن بداية فكر أبو إسحاق الحويني السلفي كانت عبر سلسلة من الدروس والمحاضرات تلقاها، في مسجد الشيخ كشك بشارع السودان بالقاهرة.

وعقب انتقاله من محافظة كفر الشيخ هو وأخيه، بدأ الحويني دراسته لسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني، ليتخصص في علم الحديث بعد قراءته للعديد من الكتب الجامعة في هذا العلم، علاوة على قيامة بالدراسة بكلية الألسن بعين شمس في نفس الوقت.  

 

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