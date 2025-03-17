بيسيرو يعد حسام أشرف بمنحه الفرصة في مباراة الجونة

يحصل حسام أشرف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على فرصة المشاركة في مباراة الفريق الأبيض القادمة ضد الجونة في كأس عاصمة مصر.

وعلمت فيتو أن بيسيرو وعد حسام أشرف بمنحه الفرصة بشكل أكبر خلال مباراة الجونة خاصة بعد تواجده على مقاعد البدلاء بصفة مستمرة خلال المباريات الماضية.

ويغيب سيف الدين الجزيري عن مباراة الزمالك والجونة لانضمامه لمعسكر منتخب تونس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو لمواجهة نظيره الجونة يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر

تنطلق مباراة الزمالك والجونة يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر

تنقل مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

الزمالك يصعد للمربع الذهبي لكأس مصر

وفاز فريق الزمالك على سموحة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض إلى الدور نصف النهائي ليواجه سيراميكا كليوباترا.

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