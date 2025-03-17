إجراء أول حالة غسيل بريتوني لطفل عمره 5 أشهر بمستشفى سوهاج

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن إجراء الغسيل البريتوني لطفل يبلغ من العمر 5 أشهر ويزن 4 كيلو جرامات وذلك بمستشفى سوهاج

و أكد " دويدار" أن هذه الخطوة تعد البداية ونقطة الانطلاق لإدخال الغسيل البريتوني ضمن الخيارات المتاحة لمرضى الغسيل الكلوي وخاصة في الحالات الطارئة، حيث إنه أكثر مرونة وراحة مقارنة بالغسيل الدموي، حيث إنه يعد أحد أنواع علاج مرضي الفشل الكلوي ،والذي يستخدم لتنقية الدم من الفضلات والسوائل الزائدة عندما تفشل الكلي في أداء وظيفتها ويتم هذا النوع من الغسيل عبر تجويف البطن (التجويف البريتوني) باستخدام غشاء البريتون كمرشح طبيعي.

وأوضح دويدار أن هذه الخطوة بداية لإدخال الغسيل البريتوني كأحد التدخلات والخيارات المتاحة لمرضي الغسيل الكلوي بسوهاج.





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