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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، قصة حب قديمة لعبدالستار مع راقصة في الحلقة 18 من شهادة معاملة أطفال

شهادة معاملة أطفال
شهادة معاملة أطفال

مسلسلات رمضان 2025، شهدت أحداث الحلقة 18 من مسلسل شهادة معاملة أطفال  تعامل عبد الستار الكف "محمد هنيدي" مع الجن "علاء مرسي" أحد البلطجية الذي يتعاون معهم في قضية جديدة.

ويظهر الفنان اشرف زكي في شخصية سليمان ابو الهول الذي معه حل لغز الذهب الخاص بأولاد عبدالرحيم غلاب، ويتحدث مع مقبولة "سما إبراهيم"، والتي تخبربه أن عبدالستار الكف صاحب شهادة معاملة أطفال.


ويقوم سليمان ابو الهول  برد مبلغ 18 الف جنيه لعبدالستار الكف، والذي يخبره أن هناك سيدة كان يحبها اسمها أشجان، وهى التي تعرف مكان الذهب بالتأكيد لانه كان يحكي لها كل شىء.


ويحاول عبدالستار معرفة مكان أشجان الراقصة، كي يتذكر منها مكان الذهب الخاص بأولاد عبدالرحيم غلاب.

 

 

أحداث الحلقة 17 من شهادة معاملة أطفال 

وتذهب الزوجة الثانية لسعد "صبري فواز" وتقابل زوجته الأولي، وتهدده إن لم يذهب لها سوف تخبر زوجته الأولى.

 

وتذهب ابنة عبد الستار الكف لوالدها لتخبره أنها عرفت أنه قام بكتابة تعهد لوالدتها، بأنه لم يقترب منها مرة أخري، ولكنه يخبرها أنه قام بكتابة هذا التعهد كي يعرف كل ما يريد منها.

 

ويدخل عبد الستار الكف عالم السوشيال ميديا من فيس بوك، وسناب شات، انستجرام، خلال الحلقة 17 من العمل.

 

ويذهب كمال "وليد فواز" لوحيد "خالد أنور" كي يعرف منه مكان عبد الستار الكف "محمد هنيدي" لأنهم يحاولون الوصول له من فترة ولا أحد يعرف، ويعلم سعد “صبري فواز” بسر أولاد عبدالرحيم غلاب.

 

أحداث الحلقة 16 من شهادة معاملة أطفال 

وشهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل شهادة معاملة أطفال، مواجهة بين عبدالستار الكف "محمد هنيدي" وسعد "صبري فواز بسبب شقة الدكتورة نهى عابدين ووالدتها، واستطاع عبدالستار كسب القضية للطبيبة ضد عمها.

ويذهب أولاد عبد الرحيم غلاب للمعلم دبوري الذي يعود مرة أخري، ليهدد عبدالستار الكف ليكشف لهم مكان الذهب، وتذهب مقبولة "اسما إبراهيم" لطليقها مكتبه، لتكشف له سر أولاد غلاب، مقابل ابتعاده عن ابنته.

 

 

 

 

ويتم خطف صبري فواز من قبل احدى العصابات  التابعين لأولاد عبدالرحيم غلاب، ويقوم عبدالستار بإمضاء إقرار بعدم التفريط من ابنته أنجي، وتخبره مقبولة أن من يعرف مكان الذهب الخاص بأولاد عبدالرحيم غلاب هو سليمان سيفنكس، ويبدأ في البحث عنه.

 

ويبدأ عبد الستار الكف في دخول عالم التيك توك، ويبدأ في أولى الجولات والتي يردد خلالها "كبس كبس كبس"، ويفوز بأسد خلال اللايف.

أحداث الحلقة 15 من شهادة معاملة أطفال 

 وشهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل شهادة معاملة أطفال ظهور الفنان أحمد سلطان في شخصية شاب صعيدي يذهب لمكتب عبد الستار؛ كي يحصل على سلاح تركه والده عند عبد الستار منذ ما يقرب من 20 عامًا.

ويتم القبض على خالد أنور صديق ابنة عبد الستار الكف بتهمة السرقة، ويتم تحرير محضر ضده، وتدافع عنه إنجي عبد الستار الكف، لأن صديقها كريم قام بتلفيق التهمة له.

 

 

 

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