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حوادث

28 أبريل الحكم في عدم الاعتداد بإخطار فصل رئيس حزب الغد

مجلس الدولة
مجلس الدولة

 قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حجز الطعن المقام من  اسماعيل محمد إسماعيل عضو حزب الغد، ضد:رئيس لجنة شئون الاحزاب، والتى يطالب فيه  بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع لجنة شئون الاحزاب عن استلام إخطار فصل رئيس حزب الغد (موسى مصطفى موسى) وكافة قرارات الجمعية العمومية الغير عادية يوم٢٠٢٤/١١/١٠ للحكم بجلسة  28 أبريل المقبل.

 

عدم الاعتداد بفصل رئيس حزب الغد 

حمل الطعن رقم: ٧١/١٤٠٦٠ واختصم رئيس لجنة شئون الأحزاب بصفته ورئيس الحزب الحالي.

وذكر الطعن أن لجنة شئون الأحزاب امتنعت عن تسليم اخطار بفصل رئيس الحزب وعدم الدعوة لعقد جمعية عمومية للحزب 

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مجلس الدولة القضاء الإدارى شئون الاحزاب حزب الغد لجنة شؤون الأحزاب

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