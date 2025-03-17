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إصابة 9 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمى بالمنوفية

اصابة 9 أشخاص فى
اصابة 9 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على الاقليمى فى المنوفية

 أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية بالقرب من نزلة سعد عطية وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 

تفاصيل انقلاب سيارة ميكروباص

 تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بإستقبال مستشفي الباجور التخصصي 9 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة إثر إنقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها على الطريق الإقليمي بالقرب من نزلة سعد عطية.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة "وليد محمد" 35 سنة، و"محمود أحمد" 20 سنة، و"عبدالرحمن شعيب" 28 سنة، وحسن عماد " 18 سنة، و"عماد محسن" 20 سنة، ومحمد صبحي" 41 سنه، و"فارس سليمان" 27 سنه، وأحمد السيد" 35 سنة، و"أحمد حسن" 35 سنة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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نزلة سعد عطية محافظة المنوفية مستشفى الباجور التخصصي الباجور المنوفية

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