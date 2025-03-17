محافظة سوهاج تتسلم 22 موقعا لمحطات مياه غير مستغلة

بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ..

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج عن تسلم المحافظة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي لـ 22 موقعا لمحطات مياه شرب جوفية منتهية الاستخدام وغير مستغلة بنطاق المحافظة، بمساحة 21.235 متر مربع، وذلك لاستغلالها في إنشاء مشروعات تنموية ومستقبلية وأية مشروعات أخرى.



محافظ سوهاج يعلن عن استلام 22 موقع لمحطات مياه غير مستغلة لدعم المشروعات القومية

وأوضح محافظ سوهاج، أن ذلك جاء بناء على طلب المحافظة بحصر الأراضي والأصول غير المستغلة بالمؤسسات والهيئات الحكومية تمهيدا لإعادة استخدامها في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، معربا عن تقديره لجهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة، في التعاون مع المحافظة وتسليم تلك المواقع تمهيدا لاستغلالها الأمثل خلال الفترة القادمة لتعود بالنفع العام على أبناء سوهاج.

ومن جانبه قال المهندس محمد صلاح الدين رئيس مياه سوهاج، إنه تم إعادة المحطات بعد الحصول على موافقات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة، مشيرا إلى المحطات المسلمة تقع في مراكز "طما، سوهاج، جهينة، المنشاة، ساقلتة، أخميم، البلينا، ودار السلام"، لافتا إلى أن الدراسات الفنية والهيدروليكية أكدت عدم الحاجة المستقبلية لهذه المحطات، نظرًا لنضوب الآبار بها، ودخول محطات كبرى الخدمة.



كما وجه رئيس مياه سوهاج الشكر المحافظ على جهوده في فض التشابكات المالية مع الوحدات المحلية والمحافظة، وقد قامت الشركة بتحصيل 7 ملايين جنيه قيمة قرض توصيلات الصرف الصحي وسددته للمحافظة، بالإضافة إلى مراجعة سداد المستحقات المالية المتعلقة بتنفيذ الخطة الاستثمارية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مما يساهم فى قيام الشركة بدورها فى توفير كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، وتحقيق رضا المواطنين.



يأتي هذا التعاون بين محافظة سوهاج وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في إطار تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بالحرص على تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتوجيهها لخدمة المشروعات القومية، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

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