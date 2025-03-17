الإثنين 17 مارس 2025
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رياضة

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك استعدادًا للجونة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

 أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة سموحة الأخيرة في دور الثمانية لكأس مصر، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء الجونة المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.
وفضل الجهاز الفني خوض المجموعة الأساسية تدريبات استشفائية وتأهيلية، دون المشاركة في باقي فقرات المران خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل اللقاء المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر 

تنطلق مباراة الزمالك والجونة يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر 

تنقل مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

الزمالك يصعد للمربع الذهبي لكأس مصر

وفاز فريق الزمالك على سموحة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما فى ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض إلى الدور نصف النهائي ليواجه سيراميكا كليوباترا.

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