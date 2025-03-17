اختتام فعاليات برنامج تنمية المهارات التربوية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

اختتمت إدارة التدريب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية، وإشراف أمين عزام، مدير التدريب، فعاليات البرنامج التدريبي "تنمية مهارات معلمي التربية الفنية" على المنهج الجديد للصف الأول الإعدادي، وذلك اليوم الاثنين.

يهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات المعلمين وتنمية معارفهم، إلى جانب دعم توجهاتهم الإيجابية نحو طرق تدريس منهج التربية الفنية للصف الأول الإعدادي. وقد تم تنظيم البرنامج بمشاركة مجموعة من المدربين المتخصصين في التربية الفنية، حيث قدمت في اليوم الأول منال الصاوي، موجه عام التربية الفنية، ورشة عمل ركزت على تنمية التفكير النقدي الإبداعي والتعرف على مجموعة واسعة من المواد والأساليب التقليدية والتاريخية، فضلًا عن الممارسات الحديثة والمبتكرة.

أما في اليوم الثاني، قدمت الدكتورة رباب نبيل من قطاع المعاهد الأزهرية محاضرة تدريبية تضمنت التعريف بالأفكار التعبيرية المفاهيمية والإدراكية من خلال عمليات التصميم والأعمال الفنية والتراثية المعاصرة، بالإضافة إلى مجالات التربية الفنية من تذوق فني عبر تناول بعض أعمال الفنانين المعاصرين، وفن الكولاج، وإعادة التدوير لخامات البيئة، فضلًا عن المشغولات المعدنية.

وفي اليوم الثالث، قدمت ولاء حنفي، معلم خبير تربية فنية، جلسة تدريبية حول كيفية استلهام الفن من الطبيعة واستخدامه في التصميم الفني، مع التركيز على دور الفنون التشكيلية في معالجة القضايا المجتمعية.

وأشار الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أن هذه البرامج التدريبية تم إعدادها بعناية فائقة لتشمل جميع معلمي التربية الفنية في مختلف المناطق الأزهرية، وذلك وفق خطة زمنية محكمة أعدتها الإدارة العامة للتدريب التربوي بقيادة الدكتور شريف سميح، مدير الإدارة.

كما أكد على المتابعة الدقيقة لضمان تحقيق الأهداف الأساسية للبرنامج، وهي تعزيز الكفاءة المهنية والتربوية للمعلمين، وتزويدهم بأحدث المستجدات المتعلقة بالمناهج التعليمية الجديدة.

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