نسرين جواد زاده تعلن ارتباطها بنجم "رائحة الصندوق"

تحولت قصة الحب التي تجمع شخصية "ألما"، التي تقدمها النجمة نسرين جواد زاده، وشخصية "حيان" التي يقدمها النجم بامير بيكين، في مسلسل "رائحة الصندوق" إلى حقيقة على أرض الواقع.

في هذا السياق، قرر الثنائي نسرين جواد زادة وبامير بيكين، الإعلان رسميًا عن حبهما، بعد انتشار الشائعات حول وجود علاقة عاطفية تجمعهما بدأت رسميًا في كواليس مسلسل "رائحة الصندوق".

ونشرت نسرين وبامير صور تجمعهما معًا عبر خاصية "الستوري" في حسابيهما الشخصيين في منصة "إنستجرام"، حيث كانا في حالة من البهجة والرومانسية أثناء قضائهما وقتًا مميزًا أمام شاطئ البحر. كما شاركت نسرين عبر خاصية "الستوري"، فيديو التقطته لـ بامير خلال تواجدهما سويًا، لتؤكد بذلك علاقتهما.

حظيت هذه العلاقة باهتمام وتفاعل الجمهور، حيث عبر العديد عن سعادتهم بهذه العلاقة، نظرًا للتناغم الكبير بينهما ضمن أحداث مسلسل "رائحة الصندوق".

وُلد بامير بيكين في 31 مايو 1979 في إسطنبول، تخرج من كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة مرمرة، وبدأ مسيرته المهنية كعارض أزياء قبل أن ينتقل إلى عالم التمثيل، ليشارك في العديد من الأعمال، من بينها مسلسل "حريم السلطان"، و"الشارع الخلفي"، ومؤخرًا مسلسل "رائحة الصندوق" بشخصية "حيان".

وُلدت نسرين جواد زاده في 30 يوليو 1982 في باكو، أذربيجان. انتقلت إلى إسطنبول مع والدتها عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها.

ودرست في كلية الفنون الجميلة بجامعة مرمرة، وتخرجت في قسم السينما والتلفزيون. بدأت مسيرتها التلفزيونية من خلال مسلسل "بلا وطن" وقدمت العديد من الأدوار المميزة من بينها شخصية "شاهقة" في مسلسل "التفاح الحرام".

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