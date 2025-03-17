أحمد شيبة يغني "راب" لأول مرة، ما القصة؟

عاد الفنان أحمد شيبة، لاستئناف، حياته الفنية بشكل طبيعي، بعدما تعرض لوعكة صحية شديدة، نقل على أثرها للمستشفى، للخضوع لبعض الفحوصات الطبية.

في هذا السياق، انتهى شيبة من تسجيل أغنية جديدة، الذى يقدمها لأول مرة على طريقة “الراب”، والذى أكد على أنه من الصعب الجمهور يتوقع ظهوره بهذا اللون الغنائي.

ويتعاون شيبة في الأغنية مع الموزع الموسيقي كوبلكس، الذي سبق له العمل مع عدد من النجوم مثل أحمد سعد، أحمد حلمي، وأحمد مكي.

على الجانب الأخر، انتهى، شيبة من تسجيل عدد من الأغنيات ضمن ألبومه الجديد، كما كشف أنه يقدم أغنية أخرى تُطرح في عمل سينمائي مميز قريبًا.

وكان المطرب الشعبي أحمد شيبة قد تعرض لوعكة صحية، حيث نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة سموحة، مساء الأحد، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بعد معاناته من حالة إرهاق.

ونشرت الصفحة الرسمية للمطرب عبر موقع "فيس بوك" صورة له أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى.





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