بالأسماء، مصرع وإصابة شخصين في انقلاب سيارة ببرج العرب

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الساحلي الدولي بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، إثر اختلال عجلة القيادة.

انقلاب سيارة ببرج العرب

تلقى قسم شرطة برج العرب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الساحلي الدولي اتجاه كارفور العروبة.

انتقل ضباط الشرطة والمرور رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص انقلاب ملاكي إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها بالطريق المشار إليه، دون التأثير على حركة المرور.

اسماء ضحايا الحادث

أسفر الحادث عن مصرع المدعو "وحيد حامد محمد" 41 سنة، وجرى نقله إلى مشرحة برج العرب، وإصابة السيد يوسف كامل، 39 سنة، بجروح بعموم الجسم وارتجاج، وجرى نقله إلى مستشفى برج العرب.

جرى رفع السيارة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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