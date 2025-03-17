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بالأسماء، إصابة 7 أشخاص في حريق مخزن بالإسكندرية

حريق مخزن،فيتو
حريق مخزن،فيتو

 تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن أسفل عقار بمنطقة ميامي شرقي المدينة، تسبب في إصابه 7 أشخاص، بعضهم بحروق وجروح، اليوم الإثنين، كما تبين من المعاينة الأولية أن الحريق نتج عن انفجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 

بلاغ للأجهزة الأمنية

 تلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن بشارع المستجد من شارع إسكندر إبراهيم بمنطقة ميامي، والتسبب في وجود مصابين.

انتقال الأجهزة الأمنية

على الفور انتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف و4 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق إثر حدوث انفجار جاري تحديد سببه ومصدره داخل مخزن بالطابق الأرضي أسفل عقار بالشارع المشار إليه، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وأخمدت النيران قبل امتدادها إلى باقي طوابق العقار.

 

إصابة 7 أشخاص 

وأسفر الحريق عن إصابة 7 أشخاص، تم نقل 4 منهم مصابين بجروح وحروق إلى المستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري"، فيما رفض 3 مصابين باختناق النقل إلى المستشفى وتم علاجهم بموقع الحادث، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، واخطرت النيابة العامة التحقيقات.

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