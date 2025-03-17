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حوادث

تأجيل محاكمة المتهمة بسرقة راغبي الزواج بها في قصر النيل لـ15 أبريل

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة سيدة وشقيقها لجلسة 15 أبريل، بتهمة النصب وسرقة الرجال الراغبين في الزواج من المتهمة بنطقة قصر النيل.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمة باستدراج ضحاياها عبر عرض نفسها على راغبي الزواج والباحثين عن "عروس" على موقع إلكتروني مخصص للزواج لسرقتهم.

 

التفاصيل الكاملة للتحقيقات

 كما كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمة وشقيقها شكلا عصابة لسرقة المواطنين، خاصة كبار السن الباحثين عن سيدات للزواج. حيث كانت المتهمة تتواصل مع ضحاياها عبر الموقع الإلكتروني وتعدهم بلقاءات تمهيدية للزواج.

واعترفت المتهمة بأنها كانت تنسق مع الضحية للقاء في أحد "الكافيهات" للتعرف عليه، ثم تتفق مع شقيقها على سرقته، حيث تطلب من "العريس الضحية" أن يقابل شقيقها ليتعرف على "شقة الزوجية" المحتملة، وبعد ذلك، تقدم المتهمة للضحية قطعة "جاتوه" تحتوي على مخدر، حيث يفقد الضحية وعيه بعد مرور ساعة، وعندما يفقد وعيه، يتوجه المتهمان إلى شقة الضحية، ويقومان بسرقة كافة محتوياتها قبل أن يهربا. 

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