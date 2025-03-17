أصالة: باكل فسيخ وعسل مانوكا قبل حفلاتي

كشفت الفنانة أصالة عن طقوسها قبل الحفل والأكلات التي تتناولها، وقالت أصالة خلال لقائها في برنامج "على طاولة منى" عبر قناة "الثقافية": "لا أكل يوم الحفل، لكن ممكن قبل الحفل بيوم خصوصا أيام الفسيخ أكله أحبه كثيرا".

وتابعت أصالة: "ممكن أكل إذا عندي حفلة لأن شخص قال لي هذه المعلومة إن أم كلثوم كانت تأكل فسيخ وبصل قبل الحفلات بيوم لأنه يدفي الصوت، وقمت بالتجربة أكثر من مرة يمكن مئات المرات وهي عظيمة".

وأكملت أصالة: "حسيت أنه يفرق معي، قد يكون هذا بسبب تأثير نفسي، لكن يوم الحفل لا أكل أو أقل قليلا، قد أتناول "عسل مانوكا" أو أعشاب، وأحب تناول الفيتامينات، أما الزنجيل لم يكن جيدا في مرة جربته تسبب في بحة بصوتي".

على جانب آخر، كشفت أصالة عن تفاصيل ألبومها الغنائي الجديد، المقرر طرحه في الفترة المقبلة.

وقالت أصالة في تصريح لـ "روتانا: "جديدي ألبوم مصري ويتضمن أغنية باللهجة السورية، تنتجه وتتولى توزيعه روتانا، ويتضمن 15 أغنية وهو الرقم ذاته لتاريخ يوم عيد ميلادي، لكن موعد صدور الألبوم سيكون في عيد الفطر.

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