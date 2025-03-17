إجراء 20 عملية جراحية لأطفال مصابين بالشفة الأرنبية بمستشفى سوهاج

استضاف قسم جراحة التجميل بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج قافلة طبية تحت عنوان من أجل الابتسامة لعلاج الأطفال المصابين بشق سقف الحلق والشفة الأرنبية ومشاكل النطق، بمشاركة فريق طبي أمريكي متكامل من جراحي التجميل، وأطباء الأسنان، وطب الأطفال، والتخدير، بالإضافة إلى طاقم تمريض متخصص في العمليات والإفاقة.

القافلة الطبية تعالج وتجري عمليات جراحية ل ٧٠ طفلا مصابين بالشفة الأرنبية بمستشفى سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن استضافة هذه القافلة تأتي في إطار حرص الجامعة على تقديم خدمات طبية متخصصة للمجتمع، مشيرًا إلى أن التعاون مع الفرق الطبية العالمية يعزز من كفاءة الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى الجامعي، ويتيح فرصًا لتبادل الخبرات بين الأطباء.

من جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن هذه القافلة قدمت خدماتها لأكثر من ٥٠ طفلًا، حيث تم إجراء ٢٠ عملية جراحية ناجحة لعلاج شق سقف الحلق والشفة الأرنبية وتصحيح مشاكل النطق، بالإضافة إلى تنظيف الأسنان وحشوها للأطفال المصابين.

وذكر الدكتور احمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ان فعاليات القافله استمرت علي مدار ١٠ ايام مؤكدًا أن المستشفى حريصة على استضافة مثل هذه القوافل المتخصصة التي تساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال، خاصة في التخصصات الدقيقة مثل جراحة التجميل.

وأوضحت الدكتورة سامية سعيد رئيس قسم جراحة التجميل أن القافلة لم تقتصر على إجراء العمليات الجراحية فقط، بل تضمنت أيضًا جلسات متابعة للأطفال بعد العمليات، لضمان نجاح التدخلات الطبية وتحقيق أفضل النتائج.

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