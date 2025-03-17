الإثنين 17 مارس 2025
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سياسة

البلشي: أرفض اختزال الجماعة الصحفية في فرد.. والبدل يأتي بقوة الجمعية العمومية للصحفيين

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي، فيتو

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين والمرشح على ذات المنصب في انتخابات التجديد النصفي للنقابة:" إن من يجتهد لخدمة الجماعة الصحفية فليتقدم، والبدل يأتي للجماعة الصحفية وبقوة الجماعة الصحفية، وأرفض استخدامه ككارت انتخابي". 

أمثل جمعية عمومية قوية والدولة تتعامل مع من يمثلها

وأضاف في تصريحات صحفية:" عندما يدعي أحدًا أن زيادة البدل تأتي بقوة فرد، وتصبح قوة الجماعة الصحفية  مرهونة بفرد، فهذا تقليل من قيمة وقوة تأثير الجمعية العمومية، فهي صاحبة الحق والقوة وصاحبة السلطة العليا، أنا أمثل الجمعية العمومية، والدولة تعاملت معي لأني أمثل جمعية عمومية قوية ".

 البدل يأتي للجمعية العمومية بقوة الجمعية العمومية

تابع:" زاد البدل خلال العام الأول من دورتي مرتين ٦٠٠ ثم ٣٠٠، ومنذ اليوم الثاني طالبنا بزيادة ثالثة، من خلال مقابلات رسمية ومفاوضات ومخاطبات، تمت بكل الطرق، قابلنا بخصوصها رئيس الوزراء ووزير المالية السابق، وتواصلنا مع وزير المالية الحالي، ولدينا مخاطبات رسمية من الحكومة تطالب وزير المالية بدراسة مطالب الصحفيين لتنفيذها".

مخاطبات رسمية من الحكومة  تطالب وزير المالية بدراسة مطالب الصحفيين لتنفيذها

واستطرد قائلا:" النقابة مارست دورها، على الرغم أن البعض حاول الترويج لفكرة أن البدل لن يأتي إذا فاز البلشي بمنصب نقيب الصحفيين، فآتت ٦٠٠ جنيه، ثم بذلنا جهدًا كبيرًا لزيادة ثانية توجت بأنها صدرت من الرئيس،  وهذا في تقديري يعني أن الرئيس يرى قيمة، أن يعلن عن زيادة بدل الصحفيين لأول مرة، ثم سعينا لتطبيقها، وبعدها بذلنا جهدًا وتواصلنا مع الجميع بكل السبل، وجاء آخر رد يوم ١٢ فبراير الماضي".

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