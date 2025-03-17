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حوادث

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بخلية العجوزة الإرهابية لـ19 مايو المقبل

محاكمة متهمين
محاكمة متهمين

آجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، نظر جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 13052 لسنة 2022 العجوزة، في القضية المعروفة بـ خلية العجوزة الإرهابية لجلسة ١٩ مايو المقبل.

ووجهت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم في قضية خلية العجوزة الإرهابية عدة تهم من بينها الانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لعمليات عدائية وتلقي تدريبات في الخارج.

 

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