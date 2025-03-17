تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بخلية العجوزة الإرهابية لـ19 مايو المقبل

آجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، نظر جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 13052 لسنة 2022 العجوزة، في القضية المعروفة بـ خلية العجوزة الإرهابية لجلسة ١٩ مايو المقبل.

ووجهت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم في قضية خلية العجوزة الإرهابية عدة تهم من بينها الانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لعمليات عدائية وتلقي تدريبات في الخارج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.