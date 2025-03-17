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وداعًا باش حكيم المنيا، وفاة رحبعام معزوز طبيب الغلابة عن 89 عامًا

وفاة رحبعام معزوز
وفاة رحبعام معزوز "باش حكيم المنيا" الذي خدم المنيا

توفي رحبعام معزوز، المعروف بلقب "طبيب الغلابة في ملوي "، ابن قرية دير البرشا في مركز ملوي بمحافظة المنيا، عن عمر يناهز 89 عامًا. 

رحبعام طبيب الغلابة في ملوي

 

وقد مارس مهنة التمريض منذ عام 1956، أثناء العدوان الثلاثي على مصر، دون أن يتلقى أي تعليم رسمي في هذا المجال، وكان رحبعام قد اشتهر بتقديم خدماته الطبية للفقراء والمحتاجين دون أن يتقاضى منهم أجرًا.

باش حكيم المنيا

تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة تعبير عن الحزن والأسى على وفاة رحبعام، الذي كان يُعرف أيضًا بـ"باش حكيم المنيا" بين أهل قريته.

 وفاة رحبعام معزوز "باش حكيم المنيا" الذي خدم دون مقابل

 

فيتو  التقت به سابقا ومن هذا اللقاء نروي لكم  قصة رحبعام  مع الطب عندما التحق بالقوات البحرية كمجند عام 1956، خلال فترة خدمته، تم نقله إلى مستشفى رأس التين، حيث اكتسب بعض المهارات الطبية، ورغم رغبته في التطوع، إلا أن والده طلب منه العودة لمساعدته في العمل بالزراعة.

وداعًا لـ رحبعام معزوز، باش حكيم المنيا الذي لم يعرف الأجر حبًا في البسطاء 

عاد رحبعام إلى قريته، وبدأ يمارس الإسعافات الأولية بعد أن حصل على عدة دورات طبية في الطب البديل، وبفضل جهوده، أصبح معروفًا بلقب "طبيب الغلابة" دون أن يكون لديه شهادة رسمية.

لم يكن رحبعام يتقاضى أي أجر من الفقراء وغير القادرين في دير البرشا والقرى المجاورة، مما زاد من شعبيته وشهرته في المنطقة.

شيع أهالي دير البرشا جثمان الراحل اليوم، وسط أجواء من الحزن والذكريات الجميلة التي تركها في قلوبهم.

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