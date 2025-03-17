أسماء ضحايا حادث ميكروباص صحراوي المنيا

حصلت " فيتو " على أسماء المتوفى والمصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، الذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة 11 آخرين.

مصرع وإصابة 12 شخص في إنقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

وتوفي عنتر شيبوب سالم، 27 عام، فيما أصيب 11 آخرين وهم: هناء مختار عبد العزيز، 20 عام، يارا محمد عبد الله، 18 عام، آية محمد عبد الله، ياسمين نور زكي، 23 عام، عمرو سعد عمر، 23 عام.

ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث مكروباص صحراوي المنيا

كما أصيب كل من هاني رجب، 26 عام، آية طه محمد عبد الكريم، 26 عام، منة محمد عبد الله، 18 عام، محمد لملوم عبد الرحيم، 27عام، كريم إبراهيم عبد المجيد، 20 عام، أحمد شعبان محمد، 33 عام.

الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا



وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بأنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل مدينة ابوقرقاص.



انقلاب ميكروباص في المنيا



على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخص وإصابة 11 اخرين بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.



مستشفى ملوي التخصصي

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجاري إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

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