أبناء المؤسسات الرياضية العسكرية يحصدون العديد من الميداليات بمختلف البطولات

نجح لاعبو نادى طلائع الجيش وأندية المؤسسات الرياضية العسكرية بالتعاون

مع وزارة الشباب والرياضة وعدد من الاتحادات الرياضية في الحصول خلال الثلاثة أشهر الماضية على 22 ميدالية متنوعة بواقع [8 ذهب - 6 فضة - 8 برونز] من خلال الاشتراك فى 13 بطولة لعدد من الألعاب الرياضية على مختلف المستويات “عربيًا - أفريقيًا - دوليًا - عالميًا”.

يأتي ذلك استمرارًا للنجاحات التي يحققها أبناء المؤسسات الرياضية العسكرية بمختلف الألعاب الرياضية بكافة المسابقات التي يشاركون بها، وفي إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لإعداد وتأهيل كوادر رياضية لرفع العلم المصري خفاقًا.

جدير بالذكر أن فريق سيف المبارزة بنادي المؤسسة الرياضية بالهايكستب تصدر التصنيف العالمى لمرحلة الشباب بعد حصوله على المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية على مستوى ( فرق جماعى ) وذلك في بطولة العالم التي أقيمت فعالياتها بدولة سويسرا.

بطولة كأس العالم للكبار للخماسي الحديث

واستمرارًا للتميز وتحقيق الإنجازات تمكنت اللاعبة فريدة أبو هاشم خليل لاعبة نادى طلائع الجيش فى تحقيق إنجازًا تاريخيًا فى بطولة كأس العالم للكبار للخماسى الحديث المؤهلة للمشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية لوس أنجلوس 2028 من خلال حصدها الميدالية الذهبية.

وكأس أفضل لاعبة فى البطولة التى تم تنظيمها بجمهورية مصر العربية بمشاركة عدد (108) لاعب ولاعبة من (24) دولة لتعد بهذا الإنجاز أصغر لاعبة تحقق الميدالية الذهبية عن عمر (14) عام فى بطولات كأس العالم للكبار للخماسى الحديث، فضلًا عن تحقيقها رقم قياسى عالمى للخماسى الحديث للسيدات بتسجيلها (1464) نقطة متجاوزة الرقم السابق (1461) نقطة المسجل باسم اللاعبة المجرية ميشيل جولياش فى أوليمبياد باريس 2024.

وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعبين الذين أبرزوا النموذج المشرف للشباب المصرى القادر على تحقيق الألقاب والنجاحات المتميزة فى مختلف الألعاب الرياضية.

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