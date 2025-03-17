الإثنين 17 مارس 2025
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محافظات

محافظ المنيا يوجه بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين

انسداد في شبكة الصرف
انسداد في شبكة الصرف الصحي

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، مشددًا على أهمية التواصل المباشر مع الأهالي والعمل على إيجاد حلول عاجلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.
 

المحلية لمركز بني مزار في المنيا 


وفي هذا السياق، استجابت الوحدة المحلية لمركز بني مزار لعدد من الشكاوى، حيث تم التعامل مع انسداد في شبكة الصرف الصحي بحي غرب، وإصلاح كسر بخط المياه العمومي في قرية منشية أبو عزيز، إلى جانب إصلاح خط الطرد 700 بشارع السلام، كما تمت الاستجابة لمطالب أهالي قرية كفر الشيخ إبراهيم برفع المخلفات من البحر اليوسفي أسفل الكوبري القديم، وتغيير عامود إنارة متآكل أمام المدرسة الابتدائية حفاظًا على سلامة الطلاب.
 

شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا 

وفي مركز أبوقرقاص، تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح كسر في الخط الرئيسي بقرية بني موسى، وإعادة ضخ المياه في أقرب وقت.


 شكوى أهالي قرية الشيخ تلادة 


أما في مركز سمالوط، فقد تم الاستجابة لشكوى أهالي قرية الشيخ تلادة بشأن وجود سور يعيق حركة السير، حيث يجري العمل على إزالته، كما تم فتح شارع مغلق بقرية منقطين بعد سنوات من الإغلاق، ورفع تندة قماش بأحد شوارع المدينة استجابة لشكاوى المواطنين حول تأثيرها على مستوى الرؤية.

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